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Путин и президент Туркмении обсудили по телефону двусторонние отношения

Политика

В частности, обсуждалось сотрудничество двух стран в регионе Каспийского моря

Москва, 12 марта 2018, 22:31 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что лидеры России и Туркмении обсудили ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, в частности, ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам визита Путина в Ашхабад в октябре 2017 года.

Также в ходе разговора Путин и Бердымухамедов отметили важность продолжения скоординированной работы с целью закрепления позитивной динамики сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Кроме того, детально обсуждалось сотрудничество между двумя странами в регионе Каспийского моря.

Напомним, последний раз Путин разговаривал с Бердымухамедовым по телефону в декабре 2017 года.

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Внешняя политика России

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