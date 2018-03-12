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Правительство Турции заявляет о скорой победе в Африне

Политика

Турция «очищает» сирийскую провинцию от «террористов»

Анкара, 12 марта 2018, 22:18 — REGNUM  Представитель правительства Турции Бекир Боздаг заявил, что в ближайшее время турецкая армия «очистит от террористов» сирийскую провинцию Африн, 12 марта передает агентство Reuters.

Выступая перед журналистами в Анкаре, Боздаг сообщил журналистам, что турецкая армия уже заняла 1102 квадратных километра провинции в Африне, а также сильно продвинулась в столице провинции.

«Мы скоро достигнем центра города (Африн) и очистим его», — пояснил Боздаг.

Напомним, турецкая военная операция «Оливковая ветвь» в сирийском Африне направлена против курдских отрядов самообороны YPG, которых Турция называет «террористами».

Отряды YPG являются одной из немногих боевых групп, считающихся союзниками США в Сирии.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии

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