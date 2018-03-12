Позиция Лондона по отравлению Скрипаля «отражает тренды»

Москва, , 22:02 — REGNUM В Госдуме позицию Лондона в расследовании отравления Сергея Скрипаля расценили как провокацию с голословными обвинениями, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Позиция Лондона в расследовании отравления Скрипаля отражает последние западные тренды: доказательств нет, но во всем виновата Россия. Это очередная провокация с голословными обвинениями, у которой могут быть различные цели и причины — как внутриполитические, так с связанные с проведением в России избирательной кампании по выборам президента», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В любом случае, полагает парламентарий, «это абсолютный бред, который не имеет к нам никакого отношения». Слуцкий считает, что «Великобритании нужно разобраться с тем, что происходит внутри ее собственных границ, прежде чем неуклюжим образом пытаться шельмовать Россию».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

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