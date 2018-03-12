Минобороны опровергло заявление о нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии

Москва, , 21:51 — REGNUM Заявление властей Эстонии о якобы имевшем место нарушении воздушного пространства страны российским самолётом Ил-76 не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, 12 марта экипаж самолета Ил-76 ВКС России совершил плановый перелет на аэродром в Калининградской области.

Отмечено, что перелёт был осуществлён по заранее согласованному маршруту в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.

В министерстве также подчеркнули, что во время полёта Ил-76 находился на связи с эстонскими диспетчерами, которые не предъявляли никаких претензий российскому экипажу.

Напомним, ранее сегодня в Главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что российский самолёт Ил-76 нарушил границы страны в районе острова Вайндло в Финском заливе, и пробыл в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты.

При этом было заявлено, что российский экипаж якобы не отвечал на запросы аэронавигационной службы Эстонии.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что направило заявления об инциденте в российское посольство.

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