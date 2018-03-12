Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД по делу Скрипаля

Лондон, , 21:39 — REGNUM Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко вызван в министерство иностранных дел Соединённого Королевства в связи с делом об отравлении бывшего полковника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сегодня, 12 марта, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом.

Мэй заявила, что официальный Лондон ждёт от Москвы разъяснений по данному делу до конца вторника, 13 марта.

Также Мэй заявила, что вопрос о поддержании обычных отношений Великобритании с Российской Федерацией после отравления в Солсбери уже не стоит.

Напомним, ранее Мэй, выступая перед парламентом, отметила, что причастность России к отравлению Скрипаля в Солсбери «высоко вероятна». Также она сказала, что Скрипаль был отравлен редким нервно-паралитическим веществом, которое якобы производится в России.

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