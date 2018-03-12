Небензя: Уничтожение террористов в Сирии не противоречит резолюции СБ ООН

Нью-Йорк, США, , 21:21 — REGNUM Россия и далее будет поддерживать резолюцию 2401 Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в Сирии и не считает контртеррористическую операцию сирийской армии в Восточной Гуте нарушением требований этой резолюции, заявил 12 марта постпред России в ООН Василий Небензя.

Резолюция 2401 остается единственным жизнеспособным путем установления перемирия, отметил Василий Небензя.

В резолюции 2401 СБ ООН говорится «о предварительном достижении договоренностей между сторонами как условии устойчивой деэскалации во всех сложных районах Сирии», — напомнил участникам заседания СБ ООН по Сирии постпред России.

«Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401», — подчеркнул Василий Небензя.

Кроме того, постпред России указал, что западные страны сами «ничего не предпринимают» для урегулирования ситуации в Восточной Гуте и одновременно «предъявляют бесконечные претензии России».

Как сообщало ИА REGNUM, США хотят внести на рассмотрение в СБ ООН проект новой резолюции о перемирии в Сирии, которая не даст России и Сирии возможности уничтожать боевиков террористических группировок.

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