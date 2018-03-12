Глава МИД Грузии ожидает проявления «политической воли «со стороны России

Тбилиси, , 21:05 — REGNUM Грузия готова к усилению формата Женевских переговоров и ожидает проявления политической воли со стороны России, заявил 12 марта министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в связи с обращением премьер-министра Грузии к российскому руководству и реакцией на это заявление представителей грузинской оппозиции.

По оценке Джанелидзе, оппозиция делает в связи с Женевским форматом совершенно безответственные заявления.

«Обращение премьер-министра Грузии было конкретным и предусматривало еще большее усиление Женевского формата. Важно в этой сложной ситуации найти ресурсы для высокого политического участия всех сторон. А для этого необходимо проявление политической воли, и прежде всего со стороны Российской Федерации. Грузия, со своей стороны продолжит конструктивное участие в этих переговорах и ожидает, что Россия ответит на требование мирового сообщества и правительства Грузии. Соответственно, высоким политическим участием и проявлением политической воли можно будет сделать дальнейшие шаги в формате Женевских международных дискуссий для мирного урегулирования конфликта», — пояснил министр.

Напомним, что премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к правительству России и призвал его к совместным шагам по урегулированию двусторонних отношений и решению вопроса выдачи грузинской стороне тела погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили.

Оппозиция расценила обращение премьер-министра Грузии к российскому руководству как уступку «оккупанту и агрессору» и призвала его уйти в отставку.

Между тем, МИД России откликнулся на заявление Георгия Квирикашвили и «с удовлетворением отметил в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации».

«Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

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