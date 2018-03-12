Украина получила статус «страны-аспиранта» «назло России»

Киев, , 21:01 — REGNUM На Украине активно обсуждают признание НАТО евроатлантических стремлений Киева. Эксперты и политики считают, что таким образом, Украину включили в список из пяти стран, которые на сегодня альянс признает, как своих будущих членов.

Напомним, 9 марта в последнем релизе альянс признал стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.

«На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина», — сообщает официальный сайт альянса в разделе, посвященном расширению НАТО.

Также на этой странице содержится объяснение о статусе «страны-аспиранта» (Aspirant country), под который отныне подпадает Украина.

«Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам», — говорится в пояснении.

В свою очередь депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Сергей Ларин считает, что Украине важно демонстрировать экономические достижения, а не получать статусы от НАТО.

Кроме того, политтехнолог Тарас Березовец полагает, что предоставление Украине статуса «аспиранта» стало ответом на «последние угрозы президента России Владимира Путина в адрес США».

«…в том числе компьютерно-мультипликационные презентации. Во время последнего выступления Владимир Путин патетически воскликнул: «Мы призывали вас услышать нас. Так услышьте же теперь!». Приходится признать, что он своего добился. Его услышали и самым болезненным для Кремля способом. Самые большие фобии Москвы начинают сбываться. Никто не делает столько для сближения Запада и Украины как Путин. А Порошенко не зря анонсировал закрепление членства в НАТО в Конституции», — написал Березовец в Фейсбуке.

При этом глава общественного совета «Украина — НАТО», кандидат политических наук Сергей Джердж считает, что статус «страны-аспиранта» является для Украины неотъемлемой составляющей механизма получения членства в НАТО. Он допускает, что НАТО может принять политическое решение по вступлению Украины в альянс, даже не соответствуя всем необходимым стандартам.

«Давать прогнозы относительно сроков получения членства в НАТО — вещь неблагодарная. Некоторые страны ждали по 15 лет. Но в то же время все желающие, в том числе и Черногория, присоединились к альянсу. В нашем случае есть один нюанс — НАТО может принять политическое решение, и Украина станет членом альянса гораздо раньше, чем все думают. Например, Турция в 1952 году получила членство в НАТО, не соответствуя установленным критериям. Но тогда приняли политическое решение, что для безопасности европейских стран так будет лучше. И уже будучи членом альянса Турция менялась и повышала свои критерии. У нас сейчас тоже не все идеально, но это абсолютно не означает, что двери в НАТО для Украины закрыты», — сказал Джердж, пишет «Гордон».

В то же время главреди издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов раскритиковал военное командование армии за «скотское» отношение к украинским солдатам. По его словам, Украине далеко до стандартов НАТО.

«Если ты свое оружие бросаешь в грязь, то горе тебе, бестолковый ты воин. В армии именно солдат — главное оружие, а не танки и не пушки! Командующий, который бросает в грязь свое оружие — своих солдат — бестолковый командующий, никуда не годный. Пока солдаты в грязи, любые россказни про «стандарты НАТО» останутся не подкрепленной делами болтовней. Потому что главный «стандарт армий НАТО» — это солдат, и именно отношение к солдату определяет и боеготовность, боеспособность, и операционные возможности и эффективность боевого применения», — написал Бутусов в Фейсбуке.

Он также напомнил, что руководство ВСУ уже четыре года отказывается от обустройства лагеря «Широкий лан».

«Лагерь украинских солдат на полигоне «Широкий лан» активно используется четыре года, он разбит на черноземе, рядом нет леса, негде достать подручные строительные материалы. Поэтому каждую зиму и каждую весну украинские солдаты живут в грязи и среди воды, поскольку построить дренаж в черноземе с помощью лопаты невозможно… В 2015-м добровольцы «Айдара» на полигоне подъехали на боевой технике к начальнику полигона, чтобы получить необходимое снабжение. В 2016-м на «Широком лане» произошел настоящий солдатский бунт из-за скотских условий проживания целая рота отказалась выполнять приказы, был большой скандал», — добавил Бутусов.

Как сообщалось, в 2014 году Украина активизировала сотрудничество с НАТО после событий в Донбассе и Крыму. В конце 2014-го парламент принял закон, который предполагает отказ Украины от «внеблоковости». В июне 2017 года Рада приняла закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.