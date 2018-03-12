США: Наш проект резолюции не позволит России и Сирии бить по террористам

Нью-Йорк, США, , 20:33 — REGNUM США предлагают Совету Безопасности ООН рассмотреть новый проект резолюции о перемирии в Сирии, заявила 12 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хэйли.

По мнению Хейли, мирные жители Восточной Гуты находятся в ужасном положении, а перемирие сорвано. Поэтому США предлагают разработать проект новой резолюции, которая исключила бы несоблюдение перемирия.

Кроме того, Никки Хэйли обвинила Россию и правительство Сирии в «наклеивании ярлыков террористов» на все «оппозиционные» вооруженные формирования, чтобы не выполнять резолюцию 2401 Совбеза ООН, принятую 24 февраля.

При этом Хэйли заявила, что самолеты ВКС России нанесли не менее 20 ударов по пригороду Дамаска Восточная Гута.

Напомним, действие резолюций СБ ООН о перемириях в зонах вооруженных конфликтов не распространяется на группировки, признанные террористическими.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские правительственные войска продолжают военную операцию по освобождению пригорода Восточная Гута от захвативших его боевиков, которые почти ежедневно обстреливают оттуда жилые кварталы сирийской столицы и дипломатические представительства иностранных государств.

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