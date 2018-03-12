Мэй: Скрипаля отравили вещством, разработанным в России

Лондон, , 20:32 — REGNUM Премьер-министр Великобритании в своем специальном заявлении утверждает, что бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Срикпаль, который шпионил на Соединённое королевство, был отравлен в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом, которое якобы разработано в России.

Напомним, 7 марта в британском городе Солсбери были найдены 66-летний мужчина и 33-летняя женщина с признаками отравления. Вскоре выяснилось, что пострадавшие — это бывший полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия.

Практически сразу в западных СМИ стали появляться утверждения о том, что за отравлением Скрипаля стоят российские спецслужбы.

В этом деле отчетливо прослеживается сходство с делом бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Литвиненко. Британские власти до сих пор всерьез утверждают, что Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний чуть ли не по личному указанию Владимира Путина. При этом до сих пор в деле Литвиненко нет никаких четких доказательств хоть какой-нибудь причастности России к его смерти. Тем не менее дело Литвиненко активно использовалось на Западе в пропагандистских целях для очернения российских властей.

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