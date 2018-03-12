Проект «ЕР» примет участие в решении задач АПК, поставленных президентом РФ

Краснодар, , 20:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

В ходе пленарного заседания форума, в частности, президент РФ отметил: «Время настало, чтобы наделить Минсельхоз дополнительными полномочиями и создать стройную систему, которая в этом направлении эффективно бы работала. Это не менее важно и для работы на внешних рынках. Это связано с качеством продукции, это не менее важно и при экспорте зерновых».

«В рамках нашего партпроекта «Российское село» мы будем выполнять те задачи, которые обозначил сегодня президент. Это касается развития сельских территорий, что увеличит долю фермерских хозяйств и защитит фермеров от давления со стороны крупных агрохолдингов, а также повышения доходности сельхозпроизводства. Все это созвучно тем темам, которые взял на себя в качестве обязательств наш партийный проект», — заявил федеральный координатор партийного проекта «ЕР» «Российское село», депутат Госдумы Владимир Плотников.

По словам координатора партийного проекта, президент РФ отметил объективные успехи, достигнутые в сфере сельского хозяйства.

«Глава государства дал понять, что сельское хозяйство стало одним из драйверов отечественной экономики, а Россия вернула себе статус великой аграрной державы», — отметил Владимир Плотников.

При этом, продолжил он, главой государства поставлены такие важные задачи, как наращивание производства и экспорта сельхозпродукции, который в ближайшие 4 года должен будет превысить импорт, а также обеспечение условий для повышения занятости людей в сфере АПК и улучшения качества жизни на селе.

«Фракция «Единой России» поддержит эти процессы на законодательном уровне», — резюмировал Владимир Плотников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Российское село» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества.

В рамках проекта ежегодно проводится Всероссийский форум «Российское село», региональные форумы, сельскохозяйственные выставки и ярмарки, научно-практические конференции и образовательные семинары, осуществляются мониторинги цен на сельскохозяйственную технику, на земельный налог и тарифы на электроэнергию для садоводов, проводятся общественные обсуждения законодательных инициатив.

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