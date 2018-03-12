Таллин, , 20:18 — REGNUM Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны, 12 марта передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных Эстонии, российский военно-транспортный самолет Ил-76 пересек границу вблизи острова Вайндло в Финском заливе.

Эстонские военные утверждают, что самолет провел в воздушном пространстве страны чуть меньше минуты и не отвечал на запросы аэронавигационной службы Эстонии.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о направлении заявления об инциденте в российское посольство.

Отметим, остров Вайндло, самая северная точка Эстонии, находится рядом с транспортным коридором между Санкт-Петербургом и Калининградом.

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