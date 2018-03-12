Россия начала реализацию контракта на поставку Индонезии истребителей Су-35

Москва, , 20:05 — REGNUM Началась реализация контракта на поставку российских истребителей Су-35 для ВВС Индонезии, заявил 12 марта в интервью телеканалу «Россия-24» помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

При этом Владимир Кожин отметил, что этот контракт готовился два года и его подписание состоялось вопреки колоссальному давлению, которое оказывали США на индонезийское правительство.

Помощник президента России выразил благодарность руководству Индонезии за твердость, проявленную в ходе этого процесса и рассказал, что подписание этого контракта сопровождалось внесением изменений в законодательство Индонезии.

«К сожалению, это происходит везде, где мы подходим к подписанию контрактов, и пример Индонезии очень характерен. Мы признательны руководству Индонезии за их твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе, и американским партнерам. Давление было колоссальное», — сказал Владимир Кожин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля был заключен договор о поставке Индонезии 11 российских многофункциональных истребителей Су-35.

Российский многоцелевой истребитель Су-35 относится к боевым машинам поколения «4++», так как в его конструкции применены технологии пятого поколения.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия подписала контракт о покупке российских истребителей Су-35