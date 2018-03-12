Выборы: более 4 млн граждан РФ планируют голосовать не по месту регистрации

Москва, , 19:47 — REGNUM Более 4,2 млн россиян подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации, сообщила журналистам в понедельник, 12 марта, председатель ЦИК Элла Памфилова.

«На сегодняшний день уже подано свыше 4 млн 250 тыс. таких заявлений», — уточнила глава ЦИК РФ.

Элла Памфилова напомнила, что 12 марта завершается прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг.

С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, Екатерины Соколовой, в последнее время «сделан поворот в пользу максимальной мобилизации электората через инструменты ЦИК России — максимальное снятие барьеров участия граждан в выборах».

«Это и отмена открепительных удостоверений, и разнообразные современные «примочки», типа «Мобильного избирателя». Все это будет способствовать определенному росту активности на выборах и более репрезентативным результатам волеизъявления. Потому что раньше мы теряли и значительную часть молодежи, и работающих, учащихся далеко от дома, и некоторые другие когорты избирателей», — считает Екатерина Соколова.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты РФ восемь человек:

•Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

•Павел Грудинин (КПРФ);

•Владимир Жириновский (ЛДПР);

•Владимир Путин (самовыдвиженец);

•Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

•Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

•Борис Титов (Партия Роста);

•Григорий Явлинский («Яблоко»).

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