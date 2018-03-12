СМИ: Сирийская армия разделила Восточную Гуту на две зоны

Дамаск, , 19:24 — REGNUM Подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики освободили к 12 марта поселок Мдейра в Восточной Гуте и вышли к пригороду Дамаска Хараста, сообщает 12 марта сирийское правительственное информагентство SANA.

Агентство утверждает, что в результате этой операции сирийских войск пригород Восточная Гута разделен на северную и южную зоны, что необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей, стремящихся уйти из этой опасной зоны.

В настоящее время для эвакуации мирных жителей организованы гуманитарные коридоры Эль-Вафидин и Джисрейн — Млеха

Кроме того, отряды террористов, закрепившиеся в городе-спутнике Дамаска Дума, лишены путей снабжения, а сирийская армия смогла соединиться с гарнизоном, который был окружен боевиками на одной из окраин Харасты.

Агентство утверждает, что в самое ближайшее время сирийское командование официально объявит о взятии Харасты под полный контроль. Стоит отметить, что этот населенный пункт расположен в непосредственной близости от шоссе Дамаск — Хомс.

Ранее сообщалось о том, что жители Восточной Гуты 11 марта устроили массовую демонстрацию с призывом к сирийской армии очистить от боевиков эти кварталы.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские правительственные войска продолжают операцию по освобождению Восточной Гуты от боевиков. По утверждениям сирийских СМИ, под контроль сирийской армии уже перешло 54% территории этого пригорода сирийской столицы.

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