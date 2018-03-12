«Талибан» * не будет участвовать в мирных переговорах по Афганистану

Ташкент, , 19:34 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пропустит переговоры по мирному урегулированию в Афганистане, которые готовятся в Ташкенте, 12 марта передает агентство Reuters.

Согласно заявлению МИД Узбекистана, афганские исламисты не посылали свою заявку на международный саммит.

Международная конференция по Афганистану будет проходить в столице Узбекистана 26 и 27 марта.

По имеющейся на данный момент информации, во встрече в Ташкенте примут участие главы МИД Афганистана, России, Пакистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции.

Также ожидается участие главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, спецпредставитель ООН по Афганистану и представитель Госдепартамента США.

Как передавало ИА REGNUM, в конце февраля и начале марта талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дважды заявляли о «готовности к переговорам», однако конкретных шагов к диалогу исламистами продемонстрировано не было.

Напомним, война с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане ведется военными США и НАТО с 2001 года. Исламисты до сих пор контролируют большую часть сельских районов страны.

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