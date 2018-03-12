В Литве обвиняемых за сбор открытой информации оставили в тюрьме

Вильнюс, , 18:54 — REGNUM

В Литве продолжается не имеющее прецедента дело, в котором трёх граждан Литвы обвиняют в шпионаже за сбор информации из открытых источников

Участковый суд Вильнюса сегодня, 12 марта, удовлетворил просьбу генеральной прокуратуры продлить арест трёх обвиняемых в шпионаже в пользу России, подтвердили ИА REGNUM в суде. Срок продлён на три месяца, прошлый срок в три месяца после задержания истекает как раз в эти дни.

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Напомним, всем трём обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет. При этом литовские спецслужбы не скрывают, что собиралась не какая-то секретная информация, а информация из открытых источников, которая обобщалась и передавалась за вознаграждение заказчикам. Всех троих задержали в декабре 2017 года.

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