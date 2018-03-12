Посольство РФ в Британии заявило об угрозах журналистам из-за дела Скрипаля

Лондон, , 18:21 — REGNUM Российские граждане в Великобритании испытывают тревогу из-за антироссийской компании, развёрнутой в британских СМИ в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении, распространённом 12 марта пресс-службой посольства России в Лондоне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нас возмущает антироссийская кампания в прессе, которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании», — заявляют в российском дипведомстве.

Отмечается, что в связи с происходящим граждане России и британцы российского происхождения «испытывают тревогу за своё будущее в стране». «К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов», — говорится в сообщении.

«Нынешняя политика британского правительства в отношении России и россиян представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением, не только задающую вредный политический вектор расследованию совершенного преступления, но и чреватую более серьёзными долгосрочными последствиями для отношений наших стран», — подчёркивают также в посольстве.

Российские дипломаты обращают внимание, что британская сторона до настоящего времени не предоставила никакой развернутой информации относительно состояния здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, «фактически подтвердив тем самым, что никто, включая британскую прессу, не получил доступа к материалам расследования со времени произошедшего 4 марта отравления».

Напомним, ранее сегодня британская газета The Times опубликовала материал, из которого следует, что власти Соединённого Королевства могут вскоре публично обвинить Россию в попытке убийства экс-полковника ГРУ.

По информации издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «крайне близка» к тому, чтобы потребовать ввести санкции против Москвы, вплоть до высылки российских дипломатов, в связи с попыткой отравления бывшего шпиона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации в британских СМИ по данной теме «информационными упражнениями», напомнив, что журналисты в Соединённом Королевстве «не всегда славятся своей объективностью».

«Мы не слышали заявления британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу», — подчеркнул Дмитрий Песков.

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