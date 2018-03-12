Голосование на выборах президента РФ в Таджикистане пройдет в двух городах

Душанбе, , 18:17 — REGNUM Проголосовать на выборах президента России в Таджикистане можно будет на двух участках, сообщает сегодня, 12 марта, ИА «Азия-Плюс».

Так, голосование будет организовано в здании Российского центра науки и культуры в Душанбе и в здании генерального консульства России в Ходженте.

Отдать свой голос можно будет 18 марта с 8:00 до 20.00 по местному времени. Для участия в голосовании необходимо при себе иметь заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, предварительная заявка не требуется.

Отметим, что всего в Средней Азии голосование на выборах президента России будет организовано в 39 городах. Причем Таджикистан находится на последнем месте по количеству избирательных участков. Так, больше всего их будет в Казахстане — отдать свой голос россияне смогут в 19 городах республики, в Узбекистане проголосовать можно будет в семи городах, в Киргизии — в шести и в Туркмении — в пяти городах страны.