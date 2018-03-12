Путин прокомментировал «отравление» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Москва, , 18:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал расследование дела об отравлении бывшего полковника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 12 марта, во время осмотра селекционной теплицы Национального центра зерна.

Журналист британской телерадиокомпании ВВС спросил Путина, не несёт ли Россия ответственность за инцидент в Солсбери.

«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил российский лидер.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена во второй половине дня 12 марта сделать заявление, касающиеся расследования отравления Скрипаля и его дочери Юлии.

Газета The Times уже вышла со статьей, в которой утверждается, что в ходе своего выступления Мэй заявит о причастности России к отравлению Скрипаля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стало известно, что 5 марта в парке города Солсбери рядом с торговым центром был обнаружен без сознания 66-летний мужчина. С ним была 33-летняя женщина, как потом выяснилось — его дочь Юлия.

Напомним, Скрипаль до 1999 года служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в звании полковника. Затем он ушел в отставку и до 2003 года работал в управлении делами МИД России, после этого стал заниматься бизнесом. Кроме того, Скрипаль преподавал в Военно-дипломатической академии.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании. В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), выяснилось, что Скрипаль во время прохождения военной службы в Вооружённых Силах России в 1995 году был завербован британской разведкой, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну.

После увольнения в конце 1999 года с военной службы Скрипаль продолжил сотрудничать с британской разведкой, для встреч с её представителями выезжал за границу. Секретные сведения, которые Скрипаль передавал англичанам после увольнения с военной службы, он добывал через бывших сослуживцев.

По данным следствия, Скрипаль передавал информацию о работающих под прикрытием российских разведчиках, чем нанёс существенный ущерб обороноспособности и безопасности России. На каждой встрече, по данным ФСБ, представители британской разведки за полученную информацию выплачивали Скрипалю денежное вознаграждение в иностранной валюте. Он также имел счёт в испанском банке, куда ему ежемесячно перечислялись денежные средства.

В ходе следствия Скрипаль признал себя виновным и дал подробные показания о своей деятельности. Это было учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства.

Скрипаль был осужден за шпионаж, однако в 2010 году его помиловал президент Дмитрий Медведев, и его обменяли на российских граждан, задержанных в США по обвинению в шпионаже.