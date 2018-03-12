В Крыму посоветовали украинским законодателям посмотреться в зеркало

Симферополь, , 18:10 — REGNUM Авторы закона «О прощении», равно как и вся нынешняя власть в Киеве, подсознательно готовят почву для себя, поскольку знают, сколько бед и боли они принесли своим гражданам и крымчанам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя очередной скандальный украинский законопроект, который должен обязать крымчан и жителей Донбасса каяться за «содеянные преступления».

«У меня такое ощущение, что Андрей Виленович Сенченко уже возомнил себя господом богом, перед которым все должны просить прощения. Но это ему нужно просить прощение за водную, энергетическую и транспортную блокады Крыма, поскольку он работал заместителем главы администрации президента Украины, когда против крымского народа совершались эти преступления. Наверное, сейчас о нём уже стали забывать, поэтому он решил таким нетривиальным образом напомнить о себе. Хотя кто он сейчас? Есть ли соответствующие полномочия у какого-то руководителя какой-то общественной организации ставить такие вопросы?» — отметил Ефим Фикс.

По его мнению, современное украинское руководство должно на коленях извиняться перед своими гражданами за то, что они разрушили страну, бросили её в хаос и нищету, обожествили Бандеру, запрещают людям говорить на родном русском языке и нещадно уничтожают мирных жителей Донбасса.

«Этот закон им самим очень пригодится, можно сказать, они его подсознательно для себя и приготовили. А крымчанам не надо ни у кого просить прощения. Мы осознанно сделали свой выбор на референдуме 2014 года и никогда ни о чём не жалели», — подчеркнул вице-спикер крымского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной провокационный законопроект предложен бывшим депутатом Верховной рады Украины Андреем Сенченко. Согласно документу, он коснётся тех, кто «в период вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны (Украины)» действовал в интересах государства-агрессора. Одна из его статей предлагает жителям Крыма и Донбасса «признать свою вину, искренне раскаяться и попросить прощения за совершенные преступления у украинского народа и государства».

Для таких граждан законопроектом предусматривается «альтернативное» наказание. Бывший парламентарий предлагает применять по отношению к «раскаявшимся» не уголовное наказание, а ограничение гражданских прав — запрет на работу в органах государственной власти и местного самоуправления Украины, а также запрет на участие в выборах на срок от пяти до десяти лет.

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По мнению политолога Игоря Рябова, киевский режим выискивает новые способы повлиять на настроение крымчан накануне выборов президента России, которые состоятся 18 марта.

«Эта инициатива «упакована» в виде пряника, но с традиционным для киевского режима пренебрежением к крымчанам. Они такого рода пряники раздают не первый раз, и ничего не получается. Никто о Киеве в Крыму не вспоминает, ничего кроме сожаления о том, какая там власть установилась», — отметил эксперт.