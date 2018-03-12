В МИД России проработают возможный ответ на продление санкций Евросоюзом

Москва, , 18:01 — REGNUM Возможная реакция Москвы на решение Европейского союза о продлении санкций против России будет проработана экспертами, заявила 12 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если реакция с нашей стороны последует, она будет непременно опубликована. Над этим вопросом должны поработать эксперты», — приводит ФАН комментарий представителя внешнеполитического ведомства.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Совет ЕС объявил о решении продлить ещё на шесть месяцев ограничительные меры, введённые в отношении 150 физических 38 юридических лиц РФ «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Санкции, предусматривающие заморозку активов и ограничение передвижения для фигурантов чёрного списка, продлены до 15 сентября 2018 года.

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