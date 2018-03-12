Политик: «Главная угроза для Грузии исходит от России»

Тбилиси, , 17:58 — REGNUM Главная проблема для Грузии — это Россия, и главная угроза для Грузии исходит от России, заявил депутат парламента от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе в эфире телекомпании «Имеди», комментируя заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, в котором тот призывает Россию к совместным шагам по урегулированию двусторонних отношений и решению вопроса выдачи грузинской стороне тела погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили.

По словам Давида Бакрадзе, политика правительства Грузии должна быть мирной, но это не означает, что Грузия должна дать России возможность «отойти в сторону» от этого конфликта.

«Мы не должны поддаваться на провокации и не должны давать России возможность для выполнения своих задач, но именно этим фундаментальным интересам противоречит заявление премьера. Я вижу в нем две причины. Во-первых, когда говоришь насильнику, что от причиненной им боли тебе больно, и поэтому ты готов ему в чем-то уступить, ты тем самым поощряешь насилие. Смерть Арчила Татунашвили — это трагедия, но если мы говорим, что готовы уступить России, то завтра они убьют второго Арчила Татунашвили. Во-вторых, наша задача — достичь стабильности так, чтобы остановить угрозу агрессии, и главный путь для достижения такой стабильности — взятие Россией обязательства о неприменении силы», — заявил Бакрадзе.

Он напомнил, что Грузия взяла такое обязательство в одностороннем порядке несколько лет назад, и подчеркнул, что аналогичный шаг должна сделать Россия.

«Все эти годы наша дипломатия работала над тем, чтобы принудить Россию взять обязательство о неприменении силы. Россия же говорит, что такое обязательство должны взять на себя грузины, абхазы и осетины. Диалог с абхазами и осетинами необходим, и мы поддерживаем его по всем направлениям, но мы не должны давать России возможность продемонстрировать всему миру, что конфликт у нас с абхазами и осетинами. Наша главная проблема — Россия, от России исходит главная угроза, и если мы хотим быть защищенными, то обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия», — пояснил депутат.