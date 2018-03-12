«Цивилизованный» мир забудет про Крым – прогноз Александра Хинштейна

Москва, , 17:56 — REGNUM Наступит момент, когда все вопросы, связанные с Крымом и его украинским путём, окажутся для так называемого цивилизованного мира вторичными, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 12 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о непризнании воссоединения Крыма с Россией.

«Как известно, когда создали ООН, в её состав не включили КНР, — заявил Хинштейн. — К тому моменту у Китайской Народной Республики с Тайванем возникли сложные отношения, и США поддерживали Тайвань — режим Чан Кайши. Небольшой Тайвань стал членом ООН и членом Совбеза с правом вето. Так продолжалось до 1971 года, пока у США не появилась потребность выстроить отношения с Китаем как с огромной территорией с ресурсами и рынком сбыта для их товаров и валюты. До этого они выступали с такой же, как сегодня, риторикой: «Никогда не отойдём от стратегического соратника Тайваня». В один момент изменилась экономическая конъюнктура, и США забыли о своих обязательствах и гарантиях. Сегодня Тайвань является территорией в составе КНР».

По мнению Александра Хинштейна, наступит момент, когда все вопросы, связанные с Крымом и его украинским путём, окажутся для цивилизованного мира вторичными, и конъюнктура поменяется.

«Будет поставлена точка, и мы забудем эту историю», — пообещал Хинштейн.

Напомним, что, выступая на совместной с президентом Украины пресс-конференции, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз не признает проведение выборов президента России на территории Крыма, которые должны состояться 18 марта 2018 года.

«Мы не признаем аннексию Крыма и продолжаем нашу политику непризнания этой незаконной аннексии, — заявила Могерини. — Мы также продолжаем осуждать нарушения международного права. Мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму».

Кроме того, она от имени Брюсселя призвала Москву к «уважению прав человека по всем гражданам, проживающим на территории Крыма, в том числе и крымским татарам».

В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко на встрече с Федерикой Могерини заявил о намерении Киева ввести санкции против лиц, участвующих в «организации незаконного избирательного процесса» на российском полуострове, и призвал Европейский союз ввести аналогичные санкции.

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