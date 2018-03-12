О дружном охлаждении чиновников к рениевому проекту на Курилах

Наталья Яковлева, , 18:35 — REGNUM

Выступления финансового директора рениевого проекта Натальи Владимировны Яковлевой на пресс-конференции «Рениевый тупик», прошедшей 26 февраля 2018 года в пресс-центре ИА REGNUM

Я хочу несколько слов сказать об истории наших отношений с чиновниками. Не стоит удивляться, что освоение такого уникального месторождения рения — занятие дорогостоящее. Учитывая стратегическое значение рения, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, который занимается последние три года разработкой месторождения, рассчитывал на поддержку государства, особенно учитывая, что финансирование данного проекта заложено в Федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов до 2025 года. В соответствии с этой программой, с 2018 года должно было начаться федеральное финансирование данного проекта в сумме 150 млн рублей. Начиная с 2020 года — из бюджета Сахалинской области также должно было быть выделено 658 млн рублей.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко неоднократно писал положительные резолюции по рениевому проекту. Наконец по поводу необходимости поддержки этого проекта в 2015 году состоялась наша встреча с правительством Сахалинской области в расширенном составе. К сожалению, после обсуждения на этой встрече вопрос никуда не сдвинулся. Более того, в конце 2016 года неизвестно почему возникла инициатива Сахалинской области о том, чтобы строку федерального бюджета по финансированию этого проекта вычеркнуть. Я не знаю, каковы были мотивы данного обращения правительства Сахалинской области, но Минвостокразвития РФ пошло навстречу администрации Сахалинской области, и эта строка из бюджета Сахалинской области была исключена.

В апреле 2017 года состоялось совещание в Минпромторге РФ, которая касалась финансирования проекта с начала 2018 года из федерального бюджета в размере 150 млн. рублей. К сожалению, на расширенном заседании Минпромторга были высказаны опасения по поводу экономических и природных рисков (землятрясения) данного проекта. Был также приведён аргумент, что в России существуют якобы более рентабельные месторождения рения. Однако, по нашим данным, таких месторождений, тем более разведанных и доказанных, на сегодняшний день в России не существует. И не факт, что запасы рения на этих месторождениях окажутся рентабельными. Также выяснилось, что ещё до апрельского совещание в Минпромторге, в марте того же года, полномочный представитель президента по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев принял решение о переносе сроков реализации Федеральной программы с 2018 на 2022 год.

Журнал «Редкие земли» в 2016 году писал, что Международная научно-практическая конференция «Рений, вольфрам, молибден — 2016. Научные исследования, технологические разработки, промышленное применение» «констатировала отсутствие в нашей стране освоенных традиционных источников рения как наиболее дефицитного рассеянного редкого металла, и в то же время наличие достаточно широкого круга природных и техногенных разновидностей сырья, перспективных для его извлечения, но требующих доизучения и оценки. К их числу в первую очередь относятся действующие предприятия, эксплуатирующие медно-никелевые, медно-цинковые и полиметаллические месторождения, а также источники битумов нефтяного и угольного рядов. К сожалению, с 1993 года, то есть более 20 лет, не решается задача промышленного освоения единственного в мире месторождения рения с сопутствующими In, Bi, Cd и другими особо ценными металлами, представленного возгонами действующего вулкана на о. Итуруп, открытого и изученного советскими и российскими вулканологами и геологами во главе с академиком Г.С. Штейнбергом».

Когда мы поняли, что бюджетное финансирование становится невозможным или отодвигается на неопределенный срок, мы обратились в государственную корпорацию «Ростех», решив, что это их тема, и она должна быть им интересна. Они ознакомились с пакетом документов, который мы предоставили, и в итоге отказали нам, сославшись на те же причины, что и чиновники — риски и долгий срок окупаемости — и войти в проект отказались.

Также мы являемся уже два года резидентами инновационного центра «Сколково», и участвовали в мероприятии по привлечению гранта в размере 200 млн рублей с условиями 50 на 50. То есть половина объёмов финансирования — это средства инвестора, а другая половина — средства «Сколково». Мы получили пять независимых экспертных заключений с самыми высокими оценками нашего проекта. Но на грантовом комитете мы понимания не нашли, и в выделении гранта в «Сколково» нам также отказали.

Таким образом, несмотря на всю значимость, грандиозность этого проекта, со стороны чиновников никаких реальных шагов по поддержке этого проекта сделано не было.

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