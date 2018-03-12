Узбекистан выделит кредит на свой экспорт в Таджикистан

Ташкент, , 18:15 — REGNUM В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбонк» подписали соглашение в сфере торгового финансирования, сообщили 9 марта в пресс-службе узбекского банка.

Согласно документу, узбекистанская сторона будет финансировать сделки, связанные с экспортом товаров из Узбекистана в Таджикистан.

Планируется, что предоставление кредитной линии будет способствовать увеличению экспорта товаров из Узбекистана.

Стороны также подписали межбанковский договор об установлении корреспондентских отношений, который позволит усовершенствовать систему межбанковских расчетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Душанбе. В ходе переговоров на высшем уровне было подписано совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства. Всего было подписано 29 документов.

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