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В Брянской области никак не могут разобраться с экономикой

Политика

Брянские власти нашли ответственного за экономику. Спустя полгода

Брянск, 12 марта 2018, 17:44 — REGNUM  В Брянской области назначен руководитель департамента экономического развития. Им стал Михаил Ерохин, который ранее возглавлял управление государственного регулирования тарифов.

Информация о назначении появилась на сайте департамента. Любовь Хомутова, которая возглавляла ведомства после увольнения предыдущего директора Сергея Лысенко, осталась в должности замруководителя департамента.

Временно исполняющим обязанности руководителя управления тарифов назначена Марина Свиридова.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Лысенко покинул пост главы департамента экономического развития летом 2017 года. Официальная причина — переход на новую должность. Экс-чиновник уехал в Москву.

При этом работа Сергея Лысенко вызывала вопросы у губернатора Александра Богомаза. К примеру, в октябре 2016 года губернатора региона Александра Богомаза возмутил доклад о прогнозе социально-экономического развития региона, который зачитывал глава департамента. Губернатор тогда заявил, что подготовлен не прогноз, а «филькина грамота».

Тогда выговор был объявлен и Сергею Лысенко, и заместителю губернатора по экономике Михаилу Кобзеву. В январе 2018 года Михаил Кобзев тоже был уволен по собственному желанию. Его обязанности были распределены между другими заместителями губернатора.

Добавим, что Михаил Ерохин начал возглавлять управление тарифов только в марте 2017 года. На посту он не провел и года.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянский губернатор уволил своего заместителя по экономике

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