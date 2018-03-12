Тиллерсон пообещал Чаду «нормальные отношения» с США

Нджамена, , 17:42 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможности скорой «нормализации отношений» между Чадом и Соединенными штатами, 12 марта передает агентство Associated Press.

В ходе переговоров с Тиллерсоном президент Чада Идрис Деби заявил о «несправедливом» помещении африканской страны в список стран, из которых запрещен въезд в США.

Тиллерсон, в свою очередь, пояснил, что Чад находится в списке «из-за конфликта на границах» страны, однако в скорое время гражданам Чада снова может быть разрешен въезд в США.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, президент США Дональд Трамп рассмотрит отчет по укреплению безопасности в Чаде в апреле.

«Я думаю, это позволит нам начать нормализацию отношений с Чадом. Мы должны дождаться… отчета», — пояснил Тиллерсон.

Также Тиллерсон отметил, что, несмотря на запрет поездок, между США и Чадом продолжается экономическое сотрудничество и взаимодействие по линии борьбы с террористическими группировками.

Напомним, в октябре 2017 года США расширили список стран, жителям которых запрещен въезд в страну — в список попали Чад, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Сомали и Йемен.

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