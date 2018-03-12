В Балтийском регионе Россия и НАТО начали несовместные учения

Калининград, , 19:32 — REGNUM В Балтийском регионе — российской Калининградской области и двух районах Литвы — стартовали военные учения. В российском эксклаве начался полевой выход разведчиков 11-го армейского корпуса, в прибалтийской республике — маневры «против угроз гибридного происхождения».

«В полевом выходе участвуют более 200 военнослужащих разведподразделений, — уточнил корреспонденту ИА REGNUM представитель Балтфлота. — Одним из основных элементов мероприятий боевой подготовки для разведчиков станет воздушно-десантная подготовка с выполнением прыжков с парашютом из военно-транспортных самолетов морской авиации Балтийского флота».

Разведчики отработают поиск и ликвидацию диверсионно-разведывательных групп, а также выход разведгрупп в тыл условного противника с совершением марш-броска на дальние дистанции.

Также в Калининградской области продолжается полевой сбор подразделений ПВО армейского корпуса флота, в котором принимает участие более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой и специальной техники.

Одновременно в Йонавском и Кайшядорском районах Литвы (порядка 80 км от границы с Калининградской области) начались учения, во время которых, как сообщает Минобороны Литвы, военные будут отрабатывать навыки борьбы «с гибридными угрозами».

В учениях участвуют военнослужащие мотопехотной бригады «Железный волк», двух механизированных пехотных батальонов, а также артиллерийского, инженерного батальона и батальона.

«Во время учений на территории городов по основным и районным дорогам будут передвигаться военный транспорт, перемещаться военные группами разной численности. Будут применяться звуковые имитационные боеприпасы и дымовые шашки», — предупреждает оборонное ведомство Литвы.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что накануне президентура Литвы сообщила, что бригада литовской армии «Железный волк» причислена к дивизии ВС Германии.