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Сын главы Туркмении поборется за депутатское место с замдиректора школы

Политика

В настоящее время 36-летний Сердар Бердымухамедов является депутатам парламента

Ашхабад, 12 марта 2018, 17:49 — REGNUM  Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов принимает участие в качестве кандидата в депутаты в парламентских выборах страны, которые пройдут 25 марта, сообщает 12 марта туркменская служба «Радио Свободы».

В настоящее время 36-летнийСердарБердымухамедов является депутатам парламента и возглавляет комитет по законодательству и нормам.

На 125 мест в парламенте Туркмении претендуют 284 человека. Сын президента республики будет принимать участие в выборах от 25 избирательного округа. Соперников депутата оказалась заместитель директора школы №10 в городе Кака ОгулджеренГурдова.

Служба отмечает, что в официальных публикациях Бердымухамедова-младшего называют «сыном народа». В последнее время политическая активность и публичная деятельность сына президента возросла. По данным службы, высказываются предположения, что сын становится преемником своего отца.

Напомним, 25 марта 2018 года в Туркмении состоятся парламентские выборы, в которых примут участие три политические партии: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия. Демократическую партию возглавляет глава государства.

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