Могерини: ЕС не признает результатов выборов президента России в Крыму

Киев, , 17:24 — REGNUM Европейский союз не признает результатов выборов президента России в Крыму, так как считает их проведение незаконным. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко 12 марта в Киеве.

«Мы будем продолжать осуждать нарушения международного права, и мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и продолжать санкции в этом отношении», — приводит слова Могерини агентство УНН.

Глава дипломатии ЕС также отметила, что Брюссель призывает Москву к «уважению прав человека по всем гражданам, проживающим на территории Крыма, в том числе и крымским татарам».

Президент Украины Пётр Порошенко на встрече с Федерикой Могерини заявил о намерении Киева ввести санкции против лиц, участвующих в «организации незаконного избирательного процесса» на российском полуострове, и призвал Европейский союз ввести аналогичные санкции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что международные наблюдатели из БДИПЧ ОБСЕ, которые намерены посетить 50 российских регионов во время проведения выборов президента, не будут наблюдать за выборами в Крыму.

Вместе с тем ожидается, что за волеизъявлением жителей полуострова будут наблюдать десятки других международных экспертов. В частности, это могут быть депутаты парламентов Австрии, Италии, Франции, Чехии и Кипра.

Напомним, выборы президента России пройдут в предстоящее воскресенье, 18 марта.

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