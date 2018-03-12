В ООН официально признали, что в Крыму действует российский телефонный код

Москва, , 17:17 — REGNUM Международный союз электросвязи, который входит в структуру Организации Объединённых Наций, признал российскую телефонную нумерацию для Республики Крым и Севастополя. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифиров.

«Международный союз электросвязи, это ключевая организация в рамках ООН, в официальных документах отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию связной части Российской Федерации, и какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое», — рассказал министр Никифоров.

Он также рассказал, что связь между полуостровом и материковой частью России осуществляется с помощью кабелей, проложенных по дну Керченского пролива и связь эта надежна.

В Крыму уже действует российская нумерация, российские частоты связи, российский интернет, отметил Никифоров.

«Каких бы то ни было различий нет и не осталось, это подтверждено, в том числе, документами на уровне организации в ООН. Это важное решение, которое даёт основание продолжать системное развитие связи», — подчеркнул Никифоров.

Напомним, Крым и Севастополь вернулись в состав России в марте 2014 года в результате референдума о самоопределении. Референдум жители полуострова решили провести после того, как власть в Киеве захватили бандеровцы и их приспешники, совершившие государственный переворот.

С мая 2015 года Крым перешел на российский телефонный код.