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Российские военные участвуют в учениях на юге Таджикистана

Политика

Задействованы более 40 тыс. человек и 1 тыс. единиц спецтехники

Российские военные участвуют в учениях на юге Таджикистана
Иллюстрация: Mil.ru
Российские военнослужащие в Таджикистане

Душанбе, 12 марта 2018, 17:15 — REGNUM  На пяти военных полигонах Хатлонской области Таджикистана проходят масштабные комплексные оперативно-тактические учения с участием российских военнослужащих. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-центр министерства обороны Таджикистана.

Так, в маневрах, которые с 6 по 14 марта разворачиваются на военных полигонах «Ляур», Сумбула», «Момирак», «Харбмайдон» и «Халкаёр», принимают участие около 40 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц техники. Среди участников — представители силовых структур Таджикистана, резервисты со всех 25 городов и районов Хатлонской области, сотрудники госорганов республики, а также солдаты и офицеры 201-й Российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

Как отметил начальник пресс-центра минобороны страны, полковник Фаридун Махмадализода, учения организованы проводятся Генштабом Вооруженных сил Таджикистана, в ходе их проведения отрабатываются навыки оперативного взаимодействия на случай возникновения угроз на южных рубежах СНГ.

Напомним, 201-я Российская военная база, дислоцированная в Таджикистане — крупнейший российский военный объект за рубежом. Согласно соглашению от 2012 года, российский военный контингент в праве находиться на территории Таджикистана до 2045 года. Воинская часть, сформированная на базе 201-й Гатчинской дважды краснознаменной мотострелковой дивизии создана для защиты границы с Афганистаном и обеспечения стабильной военно-политической обстановки в Средней Азии.

Военнослужащие базы регулярно принимают участие в учениях — в собственных, совместных российско-таджикских, а также в рамках ОДКБ.

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Вооруженные силы стран Средней Азии
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