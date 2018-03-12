Явка ниже среднего: как голосовал Петербург на выборах президента России

Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В Петербурге на начало 2018 года зарегистрировано более 3 млн 817 тыс. избирателей. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил журналистам глава горизбиркома Виктор Панкевич. Около 235 тыс. избирателей в Петербурге уже подали заявления о желании проголосовать на президентских выборах 18 марта по месту своего фактического пребывания. Процесс еще не закончен — заявления о планах проголосовать не по «прописке» принимаются в УИК по месту регистрации до 14:00 17 марта.

Опрошенные ИА REGNUM петербургские эксперты согласны с прогнозами федеральных социологических служб: явка на президентские выборы в Петербурге может оказаться несколько ниже среднероссийской, а действующий президент наберет около 70% голосов.

Эксперты ВЦИОМ предполагают, что средняя явка, с учетом устойчивости решения об участии в голосовании, составит от 63% до 67%. Прогноз ФОМ — явка в диапазоне 63—64%.

Социологи ВЦИОМ прогнозируют, что Владимир Путин наберет около 71% голосов, а его ближайшими преследователями станут Павел Грудинин (12%) и Владимир Жириновский (10%). Версия ФОМ почти идентична: 74% у Владимира Путина, 12% у Павла Грудинина, 8% у Владимира Жириновского.

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Явка и процент за основного кандидата в Петербурге всегда ниже среднероссийского уровня, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель «Агентства социальной информации», социолог Роман Могилевский. Низкий уровень явки принято связывать с протестными настроениями, которые не находят выхода, то есть подходящего кандидата, или с отсутствием веры в победу такого кандидата. В то же время не идут на участки и некоторые из поддерживающих действующего президента граждан, потому что не без оснований считают его победу предрешенной.

Прогноз по явке на уровне 52% выглядит правдоподобным, но ситуацию может изменить «усердие не по разуму людей на местах», сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев:

«Не исключено, что «по документам» явка будет больше фактической. Это будет вызвано творчеством на местах. Творчество не направляется директивным образом сверху. Напротив, основной кандидат ведет кампанию так, словно выборы являются конкурентными, а в таких обстоятельствах нет смысла давать команду о достижении каких-то показателей».

Васильев также обратил внимание, что и накануне президентских выборов 2012 года в Петербурге ожидалась более низкая, в сравнении со среднероссийской, явка и более низкий процент голосов за основного кандидата, но в итоге разница оказалась не столь существенной. По мнению эксперта, то же самое может произойти и в этот раз.

Еще одна причина весьма вероятной невысокой явки — характер кампаний зарегистрированных кандидатов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Александр Конфисахор:

«Никто из кандидатов не показал, что готов к решительной борьбе. Мы не видели ни одной осмысленной программы и не слышали ни одного интересного слогана. Для всех альтернативных кандидатов предвыборная кампания была действом, в котором им по разным причинам надо было участвовать. И делали они это очень фальшиво».

Никто из опрошенных ИА REGNUM экспертов не сомневается, что действующий президент получит в Санкт-Петербурге большинство голосов, по-видимому, на среднероссийском уровне — 65—70%.

Справка ИА REGNUM о результатах президентских выборов в РФ на территории Петербурга

В 2000 году в Санкт-Петербурге в список для голосования на президентских выборах было включено 3 млн 738 тыс. 708 человек. Суммарная явка на выборах составила 66,5% (здесь и далее явка дана с учетом досрочного голосования, когда оно проводилось, и голосования вне избирательных участков). Владимир Путин получил 1 млн 547 тыс. 509 голосов, что составило 62,69% от числа принявших участие в голосовании. Далее голоса распределились так: Геннадий Зюганов — 421 151 голосов (17,06%), Григорий Явлинский — 261 536 голосов (10,59%), Владимир Жириновский — 46 479 голосов (1,88%). Остальные семь кандидатов получили меньшее число голосов. Против всех в 2000 году в Петербурге проголосовали 61 487 человек (2,49%).

В 2004 году в списках для голосования на выборах президента в Петербурге значилось 3 млн 633 тыс. 970 человек. Явка на выборах составила 57,5%. За Владимира Путина было отдано 1 млн 566 тыс. 995 голосов, или 75,12%. Николай Харитонов получил 154 124 голоса (7,39%), Ирина Хакамада — 140 669 голосов (6,74%), Сергей Глазьев — 86 259 голосов (4,14%), Сергей Миронов — 30 475 голосов (1,46%), Олег Малышкин — 16 740 голосов (0,8%). Против всех проголосовали 80 556 петербургских избирателей (3,86%). В последующие годы графа «против всех» на выборах была исключена.

На президентских выборах 2008 года в списках избирателей в Петербурге значилось 3 млн 357 тыс. 847 граждан. Явка на выборах составила 68,33%. Дмитрий Медведев тогда заручился поддержкой 1 млн 652 тыс. 529 петербургских избирателей (72,27%). За Геннадия Зюганова проголосовали 383 495 человек (16,77%), за Владимира Жириновского — 167 868 человек (7,34%), за Андрея Богданова — 42 555 избирателей (1,86%).

В 2012 году количество избирателей на выборах президента в Санкт-Петербурге существенно возросло: в списках значилось уже 3 млн 849 тыс. 426 человек. Явка на выборах составила 62,27%. За Владимира Путина проголосовали 1 млн 403 тыс. 753 гражданина, что составило 58,77%. Далее голоса распределились следующим образом: Михаил Прохоров — 370 799 голосов (15,52%), Геннадий Зюганов — 311 937 голосов (13,06%), Сергей Миронов — 157 768 голосов (6,61%) и Владимир Жириновский — 110 979 голосов (4,65%).

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