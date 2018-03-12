Понедельник, 12 Марта 2018 года
17:02:02 МСК

«На реформы и стабильность» — ЕС выдаст Украине новый кредит

Политика

За четыре года Евросоюз выделил Украине 700 млн евро

Киев, 12 марта 2018, 16:57 — REGNUM  Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что ЕС готов выдать Украине кредит в размере 1 млрд евро ($1,2 млрд), 12 марта сообщает агентство

Заявление главного дипломата Евросоюза о выделении кредита восточноевропейской стране было сделано в ходе визита Могерини в Киев.

По словам Могерини, миллиардный кредит должен «поддержать экономическую стабильность и структурные реформы в Украине».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ходе визита в украинскую столицу Федерика Могерини раскрыла информацию о размере финансовых вливаний ЕС в экономику Украины за 2014 — 2017 годы.

Согласно заявлению Могерини, за четыре года Евросоюз выделил 700 млн евро «гуманитарной помощи».

Напомним, государственный переворот 2013 — 2014 годов на Украине проходил под лозунгом «вхождения в Европу» — ассоциации с Евросоюзом.

Читайте ранее в этом сюжете: Могерини: Украина должна сделать больше для борьбы с коррупцией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Украины

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить