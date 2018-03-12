«На реформы и стабильность» — ЕС выдаст Украине новый кредит

Киев, , 16:57 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что ЕС готов выдать Украине кредит в размере 1 млрд евро ($1,2 млрд), 12 марта сообщает агентство

Заявление главного дипломата Евросоюза о выделении кредита восточноевропейской стране было сделано в ходе визита Могерини в Киев.

По словам Могерини, миллиардный кредит должен «поддержать экономическую стабильность и структурные реформы в Украине».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ходе визита в украинскую столицу Федерика Могерини раскрыла информацию о размере финансовых вливаний ЕС в экономику Украины за 2014 — 2017 годы.

Согласно заявлению Могерини, за четыре года Евросоюз выделил 700 млн евро «гуманитарной помощи».

Напомним, государственный переворот 2013 — 2014 годов на Украине проходил под лозунгом «вхождения в Европу» — ассоциации с Евросоюзом.

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