Киев опасается, что миротворцы ООН «разделят Украину»

Киев, , 16:33 — REGNUM На Украине активно обсуждают перспективы ввода миротворческого контингента ООН. При этом политики и эксперты считают, что «голубые каски» в Донбассе нельзя ограничивать размещением только на линию разграничения. В таком случае миротворцы ООН будут способствовать разделу Украины и консервации конфликта на долгие годы.

В частности, президент Украины Пётр Порошенко отметил, что миротворческая миссия ООН — это единственный способ остановить войну в Донбассе.

«Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это — единственный вариант, который может остановить убийства, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе», — написал Порошенко в Twitter.

В свою очередь верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз поддержит размещение «голубых касок» в Донбассе, если соответствующее решение будет принято Советом Безопасности ООН. Она также считает, что миссия ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку российско-украинской границы.

«Решение о такой миссии принимается Советом Безопасности ООН, а не Европейским Союзом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только «за», — рассказала Могерини в интервью УНИАН.

Кроме того, экс-глава Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко считает, что ввод миротворцев ООН в Донбасс может способствовать разъединению страны. В то же время он признает, что «голубые каски» будут способствовать завершению конфликта.

«Ни одна миротворческая миссия не завершилась объединением какой-либо страны. Примеры начинаем с Северной и Южной Кореи — разъединены. Югославия — разъединена. Кипр — разъединен. Мы должны быть готовы к тому, что это будет очень продолжительным процессом, который может быть не в пользу Украины», — сказал Кихнетнко, 11 марта в эфире канала «112 Украина».

При этом политолог Максим Маньковский призвал не превращать миротворческую миссию ООН в действующую в Донбассе наблюдательную миссию ОБСЕ.

«Нам надо понимать в каком виде будет работать миротворческая миссия на территории Украины. Если мы говорим о лучшем для нас варианте, когда миротворческая миссия стоит на границе Украины и России, а миротворцы контролируют границу, через которую идет оружие, деньги, контрабанда — это один момент. Если миротворческая миссия будет для галочки, когда она зайдет и как сейчас силы ОБСЕ станут только на линии разграничения, это действительно станет разделением Украины и фикцией. Это будет отмазкой для Запада и для России. Для Украины она ничего хорошего не принесет», — сказал Маньковский 12 марта в эфире «112 Украина».

Как сообщалось, 6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности принимать решения по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс без согласия лидеров ДНР и ЛНР. По словам спикера Кремля, «позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна».

«Невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса», — сказал Песков.

Напомним, 11 сентября 2017 года в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин допустил, что миротворцы ООН смогут находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.