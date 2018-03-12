СМИ: Без дочери Каримова ташкентский рынок увеличил отчисления в бюджет

Ташкент, , 16:58 — REGNUM Государственный бюджет Узбекистана недополучил 439 млрд сумов (3,05 млрд рублей) от прибыли бывшего рынка «Абу Сахий» в результате вывода средств за границу, передает 12 марта телеканал «Узбекистан 24».

В январе 2018 года рынок был преобразован в комплекс «Тошкентсавдо маркази» (Ташкентский торговый центр). В результате выросли отчисления в государственный бюджет, увеличился ассортимент товаров и снизилась их стоимость.

Кроме этого, снизился размер арендной платы для торговых точек. При этом доходы от сдачи магазинов в аренду выросли в 5 раз, от аренды складов — в 6,5 раза, от других видов аренды — в 4 раза. Прибыль от сдачи рекламных площадей увеличилась в 30 раз.

В 2017 году в государственный бюджет от рынка «Абу Сахий» поступило 82 млрд сумов (570 млн рублей). При этом за три месяца работы сумма отчислений уже составила 53 млрд сумов (369 млн рублей). Ожидается, что по итогам года эта сумма составит 212 млрд сумов (1,47 млрд рублей).

Напомним, в декабре 2017 года на рынке «Абу Сахий» сменился собственник. Ранее рынком владели дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева и её муж Тимур Тилляев.

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