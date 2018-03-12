ЛНР: ВСУ могут устроить провокации во время работы иностранных миссий

Луганск, , 16:13 — REGNUM Во время работы в Донбассе комиссий из Грузии и Норвегии украинские войска могут устроить провокацию, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, сообщает 12 марта «Луганский информационный центр».

По его словам, грузинско-норвежская комиссия будет работать на линии фронта в Донбассе с 14 по 20 марта. Работа комиссий будет проводиться в рамках военного сотрудничества с Украиной согласно «Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе».

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Марочко отметил, что в ходе работы комиссий ВСУ, вероятно, будут придерживаться режима тишины для того, чтобы сформировать положительный образ украинских войск. Тем не менее на линии фронта в это время возможны провокации с целью обвинения Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) в нарушении договоренностей.

Напомним, Украина и ДНР и ЛНР 5 марта заключили «весеннее» перемирие. Несмотря на это, украинские войска продолжают обстреливать республики, нарушая договоренности. При этом Киев утверждает, что перемирие нарушают только войска ДНР и ЛНР, а не ВСУ.

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