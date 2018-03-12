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Владимир Путин прибыл в Краснодар

Политика

Президент РФ займется вопросами сельского хозяйства

Краснодар, 12 марта 2018, 15:58 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин прибыл 12 марта с рабочим визитом в город Краснодар, сообщает ИА REGNUM.

В официальной программе поездки президента — выступление на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей, который открылся накануне, 11 марта. На форум, чтобы обсудить работу и развитие агропромышленного комплекса, собрались представители отрасли из более чем 70 регионов России.

В рамках форма работают четыре отраслевые деловые площадки, посвященные растениеводству, животноводству, перерабатывающей промышленности и развитию сельских территорий. В рамках деловых встреч руководители региональных аграрных ведомств, представители отраслевых ассоциаций и сельхозтоваропроизводители обсуждают проблемы и задачи каждого из этих направлений. Накануне перед участниками форума выступил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Кроме того, Владимир Путин побывает в Национальном центре зерна имени Павла Лукьяненко. Специалисты этого центра занимаются разработками в области селекции зерновых культур, ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений.

Добавим, что в 2018 году на поддержку сельхозпроизводителей Краснодарского края выделено более 7 млрд рублей. На поддержку элитного семеноводства направлено 75,5 млн рублей.

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Сельское хозяйство

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