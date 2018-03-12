Спикер Верховной рады: нас могут незаметно расстрелять из минометов

Киев, , 15:56 — REGNUM Верховную раду можно незаметно расстрелять из минометов, заявил глава украинского парламента АндрейПарубий, сообщает 12 марта УНИАН.

Таким образом Парубий прокомментировал задержание главы украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» ВладимираРубана, который якобы готовил покушение на высших лиц Украины и на украинский парламент и администрацию президента Украины.

Спикер украинского парламента считает, что есть высокая вероятность нападения на верховную раду, поэтому усиление охраны парламента и администрации оправдано.

«Угроза эта, по моему убеждению, очень высокого уровня», — сказал Парубий.

Читайте также: Украинские СМИ выяснили, за что задержали главу Центра освобождения пленных

Напомним, задержанному Владимиру Рубану на Украине предъявлено обвинение в планировании убийства президента Украины ПетраПорошенко, главы МВД АрсенаАвакова и секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины АлександраТурчинова.

Помимо этого, Рубан якобы хотел расстрелять верховную раду и администрацию президента. Все это должно было происходить при помощи незаконного оружия, которое Рубан якобы вывез из Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские власти также ничтоже сумняшеся заявляют, что Рубан действовал «по заданию Путина».

Читайте ранее в этом сюжете: «Сценарий дешевого боевика»: глава ДНР ответил на обвинения СБУ