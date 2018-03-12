Понедельник, 12 Марта 2018 года
17:00:17 МСК

Узбекистан согласует позицию по Афганистану с ОАЭ и Саудовской Аравией

Политика

Делегация Узбекистана посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию 12–14 марта

Ташкент, 12 марта 2018, 15:57 — REGNUM  Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев обсудит с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии вопросы подготовки к международной конференции по Афганистану, сообщили 12 марта в пресс-службе МИД Узбекистана.

В ходе переговоров стороны также обсудят актуальные вопросы двухсторонней повестки дня.

Напомним, международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» запланирована на 26 и 27 марта 2018 года. Встреча пройдет на уровне министерств иностранных дел.

По мнению экспертов, участники конференции выразят консолидированную позицию о том, что правительство Афганистана должно начать скорейшие переговоры с террористической организацией «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без выдвижения дополнительных условий.

Отметим, Узбекистан начинает играть ключевую роль в области региональной безопасности. Ташкент активно призывает соседние страны налаживать сотрудничество в это области.

Читайте ранее в этом сюжете: Афганистан, Казахстан и Узбекистан запускают новый этап сотрудничества

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить