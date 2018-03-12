Узбекистан согласует позицию по Афганистану с ОАЭ и Саудовской Аравией

Ташкент, , 15:57 — REGNUM Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев обсудит с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии вопросы подготовки к международной конференции по Афганистану, сообщили 12 марта в пресс-службе МИД Узбекистана.

В ходе переговоров стороны также обсудят актуальные вопросы двухсторонней повестки дня.

Напомним, международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» запланирована на 26 и 27 марта 2018 года. Встреча пройдет на уровне министерств иностранных дел.

По мнению экспертов, участники конференции выразят консолидированную позицию о том, что правительство Афганистана должно начать скорейшие переговоры с террористической организацией «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без выдвижения дополнительных условий.

Отметим, Узбекистан начинает играть ключевую роль в области региональной безопасности. Ташкент активно призывает соседние страны налаживать сотрудничество в это области.

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