Вице-спикер думы Великого Новгорода не прошёл конкурс на пост министра

Великий Новгород, , 15:46 — REGNUM Министром государственного управления Новгородской области станет первый заместитель регионального министра госуправления Илья Борцевич. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, такое решение по итогам собеседования с финалистами конкурсного отбора принял губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

На встрече с главой региона Илья Борцевич рассказал, что, по его мнению, «работа должна быть ориентирована на результат, а не на процесс».

«Каждый житель Новгородской области должен понимать, за что конкретный госслужащий получает свою зарплату», — заявил он.

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Андрей Никитин, в свою очередь, обратил внимание нового министра на ряд ошибок и случаев неэффективного управления, которые, по его словам, связаны с передачей региональных полномочий на муниципальный уровень.

«Понимая, что по Конституции у нас муниципальная власть отделена от государственной, тем не менее, помимо работы с госслужащими, я бы вас попросил оказать методическую и методологическую поддержку коллегам из муниципалитетов, чтобы они тоже добивались результатов», — заявил губернатор.

Отметим, что первоначально министром госуправления Новгородской области хотели стать 11 человек, из которых были отобраны пять кандидатов, а во второй этап прошли двое. Конкуренцию Борцевичу составлял вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также сегодня, 12 марта, губернатор Новгородской области Андрей Никитин определился с кандидатурой на пост министра образования региона. Из четырёх кандидатов, прошедших в финальный этап конкурса, по итогам собеседования с губернатором победил менеджер «Сбербанка» и победитель конкурса «Лидеры России» Павел Татаренко. Ему удалось обойти исполняющего обязанности министра образования региона, директора вечерней школы и сотрудника Российской академии наук.

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Напомним, в Новгородской области по конкурсу также были определены председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, а также региональные министры инвестиционной политики и культуры.

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