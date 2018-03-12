Цена ошибки: глава аппарата правительства Киргизии уходит в отставку

Бишкек, , 15:45 — REGNUM Премьер-министр Сапар Исаков направил президенту Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Нурханбека Момуналиева от занимаемой должности руководителя аппарата правительства Киргизии. Об этом сегодня, 12 марта, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что Нурханбек Момуналиев уходит в отставку по собственной инициативе.

Эту информацию подтвердил киргизстанским СМИ и сам глава аппарата правительства Киргизии:

«Я решил уйти, так как чувствую ответственность за серьезные недоработки в подготовке документов международного масштаба аппаратом правительства. Так, были допущены ошибки в подготовке Таможенного кодекса ЕАЭС, в частности, в определении срока вступления документа. И недавно были допущены ошибки в подготовке законопроекта «О ратификации соглашения между киргизским и российским правительствами о создании компетентных органов в сфере миграции».

ИА REGNUM напоминает, что 30 декабря 2017 года состоялась внеочередная сессия парламента Киргизии, в ходе которой были рассмотрены возражения президента к закону «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».Выступивший перед депутатами вице-премьер-министр Даир Кенекеев сообщил депутатам о том, что в этом документе была допущена ошибка — в одобренной парламентом версии указывалось, что закон вступит в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования, то есть с 15 января 2018 года. Между тем, согласно договорам ЕАЭС он должен начать работать с 1 января 2018 года.

Парламентарии были крайне возмущены тем, что в столь серьезном документе допущена подобная ошибка, и потребовали наказать всех причастных к этому правительственных чиновников.