В Киеве активисты попытались вывесить плакат за отставку Порошенко

Киев, 12 марта 2018, 15:48 — REGNUM В Киеве полиция не дала сторонникам бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили разместить плакат за отставку президента Украины Петра Порошенко, сообщает 12 марта пресс-служба партии «Движение новых сил».
Отмечается, что активисты успели вывесить плакат с надписью «Poroshenko is not my President» на мосту рядом с дорогой, по которой президент едет из дома в администрацию.
Однако сотрудники полиции сорвали баннер с моста, объяснив, что таким образом сторонники экс-губернатора нарушают правила дорожного движения, отвлекая водителей.
Напомним, ранее Саакашвили заявил, что власти Украины начали работу по «нейтрализации» намеченного на 18 марта всеукраинского марша за импичмент главы государства.
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