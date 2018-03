В Киеве активисты попытались вывесить плакат за отставку Порошенко

Киев, , 15:48 — REGNUM В Киеве полиция не дала сторонникам бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили разместить плакат за отставку президента Украины Петра Порошенко, сообщает 12 марта пресс-служба партии «Движение новых сил».

Отмечается, что активисты успели вывесить плакат с надписью «Poroshenko is not my President» на мосту рядом с дорогой, по которой президент едет из дома в администрацию.

Однако сотрудники полиции сорвали баннер с моста, объяснив, что таким образом сторонники экс-губернатора нарушают правила дорожного движения, отвлекая водителей.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что власти Украины начали работу по «нейтрализации» намеченного на 18 марта всеукраинского марша за импичмент главы государства.

