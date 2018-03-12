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В Киеве активисты попытались вывесить плакат за отставку Порошенко

Политика

Сотрудники полиции сорвали баннер с моста, объяснив, что таким образом сторонники Саакашвили нарушают правила дорожного движения

Киев, 12 марта 2018, 15:48 — REGNUM  В Киеве полиция не дала сторонникам бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили разместить плакат за отставку президента Украины Петра Порошенко, сообщает 12 марта пресс-служба партии «Движение новых сил».

Отмечается, что активисты успели вывесить плакат с надписью «Poroshenko is not my President» на мосту рядом с дорогой, по которой президент едет из дома в администрацию.

Однако сотрудники полиции сорвали баннер с моста, объяснив, что таким образом сторонники экс-губернатора нарушают правила дорожного движения, отвлекая водителей.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что власти Украины начали работу по «нейтрализации» намеченного на 18 марта всеукраинского марша за импичмент главы государства.

Читайте подробнее: Саакашвили: Порошенко создал штаб по «нейтрализации марша»

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Политическая карьера Саакашвили на Украине

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