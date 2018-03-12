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Россия выделила еще 57 млн рублей на питание школьников в Киргизии

Политика

За пять лет российская сторона предоставила 3,4 млрд рублей на проекты Продовольственной программы ООН, реализуемые в Киргизии

Бишкек, 12 марта 2018, 15:38 — REGNUM  Всемирная продовольственная программа ООН намерена расширить проект по обеспечению школьников Киргизии горячими обедами. В течение ближайших пяти лет планируется включить в него более половины начальных школ страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ВПП ООН сегодня, 12 марта.

Отмечается, что благодаря финансовой поддержке России, выделившей дополнительные $10 млн (57 млн рублей) и технической помощи российского Института отраслевого питания количество киргизстанских учащихся, получающих школьное питание вырастет до 289 тысяч человек, а количество задействованных в проекте школ достигнет 500.

«Мы хотим, чтобы все ученики младших классов в Киргизии имели доступ к качественным и питательным горячим обедам круглый год. Школьное питание влияет на общий процесс развития ребенка, создает более благоприятную образовательную атмосферу, что является ключевым фактором будущего экономического развития регионов и страны в целом», — подчеркивает директор представительства ВПП ООН Андреа Баньоли.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 2013 года, министерство образования и науки Киргизии и Всемирная продовольственная программа ООН приступили к реализации программы по оптимизации школьного питания в стране. Сейчас пилотная программа по школьному питанию уже охватывает 114 тысяч учащихся младших классов в 335 пилотных школах по всей стране.

Отметим, что Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Киргизии. За время работы Всемирной продовольственная программы в этой стране российское правительство выделило свыше $60 млн (3,4 млрд рублей по текущему курсу) в поддержку реализуемых ею социальных проектов.

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