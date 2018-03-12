Глава дипломатии Евросоюза выразила готовность начать переговоры по газу

Киев, , 15:40 — REGNUM Готовность начать переговоры по урегулированию спора между «Нафтогазом» и «Газпромом» в трехстороннем формате с участием России, Украины и Еврокомиссии выразила 12 марта глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во время совместной с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом конференции.

«По нашему мнению, «Газпром» должен полностью выполнить свои обязательства, а Еврокомиссия <…> приложит максимум усилий для решения ситуации. Мы готовы возобновить трёхсторонние переговоры в этом отношении», — приводит слова Могерини издание Sputnik.

Напомним, 5 марта российская компания «Газпром» направила «Нафтогазу Украины» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Данные действия были вызваны тем, что российская сторона получила подписанное дополнение к контракту, не соответствующее окончательному решению Стокгольмского арбитражного суда от 22 декабря 2017 года. Документ также содержал ряд дополнительных условий, которые оказались неприемлемыми для «Газпрома».

Поэтому «Газпром» вернул предоплату поставок за март и предложил провести встречу для обсуждения расторжения договоров. Сразу после этого Гройсман поручил Минюсту «скоординировать действия с руководством НАК «Нафтогаз» для возможного ареста активов «Газпрома» по всему миру».

Читайте также: Гройсман заявил о намерении арестовать активы «Газпрома» за рубежом

Читайте ранее в этом сюжете: Могерини: ЕС за четыре года предоставил Украине 700 млн евро