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В Турции «нейтрализовали» 13 террористов

Политика

Министерство внутренних дел Турции также отмечает, что силовики провели за прошедшую неделю 1 тыс. 116 спецопераций

Анкара, 12 марта 2018, 15:35 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 13 террористов за прошедшую неделю, сообщает 12 марта Anadolu.

Министерство внутренних дел Турции также отмечает, что силовики провели за прошедшую неделю 1 тыс. 116 спецопераций.

Термин «нейтрализовали» означает как физическую ликвидацию противника, так и добровольную его сдачу в плен, а также арест.

Из 13 «нейтрализованных» один террорист был убит, семеро взяты в плен, пятеро сдались добровольно.

Спецоперации проводились против членов ФЕТО, организации, которая подозревается в подготовке неудавшегося военного переворота в июле 2016 года. Также против курдских ополченцев и боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Турция проводит военную операцию на территории Сирии, ведя борьбу с Отрядами народной самообороны. В этой связи внутренняя ситуация в стране вынуждает проявлять повышенную бдительность, что и выражается в многочисленных спецоперациях.

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