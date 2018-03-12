Новгородским министром образования станет менеджер «Сбербанка»

Великий Новгород, , 15:23 — REGNUM Министром образования Новгородской области станет территориальный менеджер «Сбербанка» Павел Татаренко из Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-центр правительства региона, он стал победителем открытого конкурсного отбора на должность министра, который проводился с конца 2017 года.

Первоначально в конкурсе приняли участие семь кандидатов, во второй этап отбора из них прошли четверо: помимо Павла Татаренко, это были исполняющая обязанности министра образования Новгородской области Ирина Середюк, директор вечерней школы при исполнительной колонии №7 Раиса Кондратьева и заведующий отделом РАН Анатолий Федаш.

Собеседование с кандидатами на финальном этапе конкурса провёл губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Я хотел бы предложить вам эту работу, понимая, что она непростая, но крайне важная с точки зрения будущего Новгородской области. Знаю, что вы здесь родились, Новгородская область для вас не чужая», — отметил глава региона.

Павел Татаренко ответил, что родился в Парфино Новгородской области, учился в Новгородском государственном университете и для него — «большая честь развивать отрасль образования в родном регионе».

Отметим, что Татаренко стал победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», который проводился по поручению президента РФ и завершился 11 февраля в Сочи. В итоге были определены 103 победителя конкурса, с каждым из которых будут работать наставники. В числе наставников есть и новгородский губернатор Андрей Никитин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2017 года в течение двух лет руководителем регионального департамента образования и молодёжной политики Новгородской области был Александр Ширин, профессиональный педагог, доктор педагогических наук. После вступления в должность нового губернатора Новгородской области Андрея Никитина в октябре 2017 года Ширин не вошёл в новый состав правительства региона. На позицию руководителя департамента образования, который с 2018 года стал министерством, был объявлен открытый конкурсный отбор.

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Напомним также, что ранее по конкурсу в Новгородской области были определены руководитель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, а также региональные министры инвестиционной политики и культуры. Министром культуры стал бывший заглавы администрации Боровичского района, автор и исполнитель, дипломант фестиваля «Юрмала Шансон» Владимир Вербило. Министром инвестиционной политики — выпускник Новгородского университета Владимир Куимов, который в 2000—2005 годах возглавлял городское управление образования в Великом Новгороде.

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