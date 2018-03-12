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Песков подтвердил: Путин едет в Крым

Политика

Визит на полуостров запланирован на 14 марта

Москва, 12 марта 2018, 15:16 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин посетит Крым. Информацию о том, что поезда действительно готовится, на брифинге журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Планируется, что в Крыму завершится предвыборное турне по городам России кандидата в президенты РФ, самовыдвиженца Владимира Путина. 14 марта он выступил на митинге на полуострове.

На вопрос, где глава государства будет находиться в день выборов 18 марта и на каком участке проголосует, официальный представитель Кремля пока ответить затруднился, но добавил, что традиционно глава государства это делает в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 марта, президент России Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Краснодар. В столице Кубани глава государства примет участие в пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей, а также ознакомится с работой Национального центра зерна им. Лукьяненко.

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Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. В них примут участие действующий президент Владимир Путин, который будет бороться за высокий пост в качестве самовыдвиженца, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Добавим, что ранее сообщалось о том, что Владимир Путин может проголосовать на выборах президента РФ не в Москве, а в другом регионе, в частности, в Севастополе. Эксперты отметили, что идея поехать в Крым и Севастополь в день их официального принятия в состав РФ правильная, но вряд ли глава государства проведёт 18 марта не в столице.

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Предвыборная кампания кандидатов в президенты — 2018
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