Песков: у Путина не запланирована встреча с посланником Сеула

Москва, , 15:19 — REGNUM В графике президента РФ Владимира Путина на предвыборной неделе нет встречи со специальным посланником Южной Кореи. Об этом заявил 12 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, это связано с напряжённой деятельностью российского лидера в оставшееся перед выборами время.

«Эта неделя, как вы знаете, предвыборная — рабочий график президента достаточно загружен, ряд региональных поездок запланирован», — сказал Песков журналистам.

Именно поэтому, добавил Песков, в графике Владимира Путина нет этой встречи. Ранее сообщалось, что спецпосланник главы Южной Кореи, советник по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ён с 13 по 14 марта посетит Россию. Советник прибывает для разъяснения позиции Сеула по состоявшимся переговорам между КНДР и Южной Кореей.

Напомним, 7 марта глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал не испытывать преждевременный оптимизм по поводу договоренностей с Пхеньяном. Камнем преткновения в отношениях двух держав, по словам Ина, является избавление Корейского полуострова от ядерного оружия.

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Добавим, ранее в Пхеньяне, в ходе переговоров южнокорейской делегации с высшим руководством КНДР, глава КНДР Ким Чен Ын призвал Южную Корею к «воссоединению». Также отметим, ранее КНДР приняла участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

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